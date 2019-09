Silas: «Capitão é quem chama a atenção, não quem passa sempre a mão pela cabeça do colega»

Dias depois de terem divulgados excertos de uma conversa privada de Bruno Fernandes, na qual o capitão do Sporting se revela muito insatisfeito com o rendimento da equipa, acusando alguns companheiros que não nomeia de falta de empenho, Silas garantiu que, pelo que vê na equipa, não terá "havido ondas de choque" no balneário.





"Isso foi antes de mim. Não fui perguntar ao balneário como é que as críticas tinham caído. O que vejo é que o Bruno Fernandes é uma pessoa muito querida no grupo, muito brincalhão, é frontal e é capitão e tem a responsabilidade de ser fontal. Também já fui capitão. Capitão é o que chama a atenção, não é o que passa sempre a mão pela cabeça do colega. O que é que eu vi? Vi um Bruno brincalhão, os outros jogadores a brincarem com ele. Há certas hierarquias que têm de ser respeitadas. Mas não sei muito mais do que se passou mas, pelo ambiente que vejo, não deve ter havido ondas de choque nenhumas", afirmou o técnico leonino este domingo em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Aves (segunda-feira, 20h15).