Silas chama nove jovens da formação para o treino

A equipa principal do Sporting voltou a treinar esta sexta-feira, na Academia de Alcochete, com várias caras novas presentes no treino.Jorge Silas, treinador dos leões, contou com nove jogadores provenientes da formação leonina para colmatar as ausências dos atletas que estão ao serviço das seleções nacionais. Diogo Brás, Tomás Silva, Loide Augusto, Echedey Carpintier, João Silva, Bernardo Sousa, Matheus Nunes, Gonçalo Costa foram chamados da equipa de sub-23, enquanto que João Daniel foi chamado dos sub-19.De fora continuam Jovane Cabral, Rodrigo Battaglia e Fernando. Os dois primeiros estiveram presentes na Academia, a fazer tratamento e trabalho de ginásio, enquanto que o médio brasileiro não compareceu ao treino por culpa de uma virose, segundo informou o clube no site oficial.A equipa principal do Sporting que tem folga este sábado, sendo que volta aos trabalhos no próximo domingo, às 10h00, com um treino à porta fechada na Academia de Alcochete.