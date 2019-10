Silas chama quatro jogadores sub-23 para treino de preparação para a Liga Europa

Pedro Mendes, Matheus Nunes, Rodrigo Fernandes e Dimitar Mitrovski foram os quatro jogadores sub-23 que esta quinta-feira treinaram às ordens de Silas, com vista a preparação do jogo da Liga Europa, frente ao Rosenborg, quinta-feira no estádio ed Alvalade.





O treinador dos leões não contou com "Rodrigo Battaglia e Jovane Cabral, que realizaram tratamento e ginásio", nem com "Fernando, que esteve apenas no ginásio", refere a nota divulgada no site do Sporting.