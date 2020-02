Sporting com duas ausências na preparação para o jogo com o Portimonense

Jérémy Mathieu e Luiz Phellype foram as principais ausências do treino do Sporting, realizado esta terça-feira, tendo em vista a preparação a receção ao Portimonense, em jogo da 20.ª jornada da Liga NOS, marcado para o próximo dia 9 de fevereiro, pelas 17h30.





O defesa francês não esteve presente no relvado, tendo realizado apenas tratamento e trabalho de ginásio, enquanto que o avançado brasileiro continua a recuperar depois de ter sido sujeito a uma intervenção cirúrgica. Já Joelson Fernandes, extremo de 16 anos, voltou a trabalhar sob a orientação de Jorge Silas.A próxima sessão de treinos dos leões está marcada para esta quarta-feira, pelas 10h00, à porta fechada.