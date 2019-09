Silas: «Com este plantel podemos pensar em ganhar todos os jogos»

Em apenas dois dias de treino Silas não pôde fazer grande trabalho tático, mas apercebeu-se que o plantel do Sporting tem "muita qualidade individual". O técnico, que se estreia no banco já amanhã, diante do Aves, deixou na conferência de imprensa algumas das ideias que pretende implementar em Alvalade."foram dois dias, 48 horas sempre a andar, nem se dorme, o tempo é curto. Aquilo que esperava, ao nível de qualidade individual, um plantel muito forte, comparativamente àquilo que tenho apanhado, e tenho apanhado jogadores muito bons tecnicamente, mas estes são ligeiramente superiores. Ao nível coletivo é cedo para falar disso, praticamente não treinámos coisas muito táticas. Só deu para ver a qualidade individual dos jogadores.""Eu dizia que é preciso acreditar na nossa maneira de jogar. Acho que aqui dentro, interessa-nos os que estão aqui, todos remamos para o mesmo lado. A nossa maneira de jogar é arrojada, arriscada. Algum jogador que em algum momento não acredite nisto pode deitar tudo por água abaixo. Vamos pedir coisas arrojadas, vamos entrar sempre para mandar no jogo, seja que adversário for. É preciso acreditar que temos qualidade para o fazer. O que vamos pedir é algo que acreditamos que eles conseguem fazer. Não sei o que lhes pediram antes.""Quando jogarmos contra o Benfica ou contra o FC Porto vamos estar preparados para disputar os três pontos, de certeza. Mas nem o Benfica nem o FC Porto estão à frente. Vamos ver. Nós neste momento estamos com algum atraso, mas faltam imensos jogos. Em todos os jogos vamos estar capacitados para ganhar, seja com o Aves, com o Benfica ou com o FC Porto. Acredito que podemos ganhar todos os jogos, mas vai depender de várias situações, lesões, castigos... Vamos entrar para ganhar, com este plantel podemos pensar em ganhar todos os jogos. Sabemos que amanhã vamos defrontar uma equipa muito boa, que tem um treinador campeão nacional como treinador e como jogador, sabemos que vamos ter problemas, até porque já o defrontei e perdi. Sei bem o que vou defrontar.""A nossa ideia futebolística não se prende a um sistema. No Belenenses usávamos muitas vezes uma linha de três porque se adequava aos jogadores que tínhamos. Mas preparem-se para várias alterações a esse nível. A nossa ideia é atacar, criar situações de golo, as dinâmicas que vamos criar vão nesse sentido. Depende dos adversários que vamos apanhar.""No ano passado fizeram uma grande recuperação, depois sofreram alterações no plantel, este ano ainda mais e agora vão precisar de tempo. Acho que ainda estão à procura do melhor sistema para adequar aos jogadores que têm. É uma equipa muito versátil, mas estamos preparados para isso. Espero uma equipa perigosa, muito forte no contra-ataque, não vou ensinar nada ao Inácio, só vou aprender com ele."