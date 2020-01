Silas confirma Neto no dérbi e Vietto de fora

Silas confirmou que Neto está apto para defrontar o Benfica, como Record adiantou. O treinador do Sporting adiantou ainda que Vietto fica de fora, informação que o nosso jornal avançou na segunda-feira.





O central ex-Zenit, de 31 anos, já está totalmente recuperado do choque com Luís Maximiano, em dezembro, que lhe fraturou as costelas e provocou um pneumotórax.O atacante argentino, de 26 anos, foi forçado a sair aos 67 minutos do jogo com o V. Setúbal , tendo dado o seu lugar a Rafael Camacho, ao sofrer um dura entrada do sadino Perri. Depois de ter feito gelo no banco de suplentes, teve mesmo de recorrer ao apoio de muletas para sair do estádio com a comitiva.O infortúnio sofrido no passado sábado dá força ao facto de Vietto ter entrado em 2020 com... o pé esquerdo. Antes da lesão, já tinha estado particularmente infeliz no capítulo da finalização no clássico com o FC Porto, da 15ª jornada, que terminou com a vitória dos dragões, por 2-1.