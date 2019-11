Silas contou com jogador dos sub-23 no regresso ao trabalho

O Sporting regressou na manhã desta segunda-feira ao trabalho, na ressaca da derrota em Tondela, e Silas promoveu a chamada de Bruno Tavares.





Com efeito, o extremo de apenas 17 anos, que já soma 13 partidas (e um golo) pelos sub-23, foi a novidade no treino que teve lugar na Academia de Alcochete. Recorde-se que os leões já preparam a deslocação ao terreno do Rosenborg, na quinta-feira, em duelo referente à Liga Europa.De resto, os titulares do encontro com os beirões fizeram recuperação, ao passo que os restantes jogadores trabalharam sem limitações. Por outro lado, Fernando e Battaglia estiveram no relvado a fazer trabalho específico, enquanto Jovane Cabral fez tratamento e ginásio.