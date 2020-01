Silas critica expulsão de Bolasie: «Não percebo como o VAR não vê uma escorregadela»

Silas criticou a decisão de Nuno Almeida em expulsar Bolasie com recurso ao VAR, dizendo que esse lance foi decisivo para a derrota (2-1) do Sporting diante do Sp. Braga, nas meias-finais da Allianz Cup.





"A leitura ao jogo é fácil, estava equilibrado, depois a partir dos 60', com menos um, o Sp. Braga foi superior. Fez golo numa segunda bola mas já estávamos muito desgastados. A expulsão acabou por pesar muito, uma expulsão que na minha opinião não faz sentido, não podemos ver frame a frame, o jogador escorrega, vai à disputa de bola, ainda a corta e depois com imprudência. O jogador vem de uma escorregadela, não percebo como o VAR não vê uma escorregadela. Amarelo ainda admitida", começou por dizer o treinador leonino.