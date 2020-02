Silas dá receita para os 'oitavos' da Liga Europa: «Temos de marcar um golo na Turquia»

Na quinta-feira o Sporting defronta o Basaksehir em Istambul com uma vantagem de 3-1, alcançada na primeira mão, em Alvalade, mas Jorge Silas espera dificuldades na Turquia. O técnico leonino antevê uma versão diferente do adversário que derrotou na quinta-feira passada.





"Pensamos que eles vão apresentar um sistema diferente, com jogadores que não tiveram aqui. O Robinho, por exemplo já fez alguns minutos ontem. Vão estar diferentes do primeiro jogo. Nós partimos com vantagem, o que os obriga a exporem-se mais, mas sobretudo porque o sistema vai ser diferente. Não se vão apresentar em 4x4x2 porque tiveram problemas a jogar assim. Vão apresentar outros jogadores, o que nos vai obrigar a nova adaptação. Penso que nós os surpreendemos com movimentos que não estavam a espera. Tiveram de alterar para 4x3x3.Acho que vão apresentar-se em 4x3x3 e nós estamos preparados para isso", começou por analisar o treinador, à Sporting TV.Silas acredita que o caminho para os oitavos de final fica mais facilitado se o Sporting fizer um golo na Turquia."Temos de tentar marcar. Vamos criar várias ocasiões. É importante chegar lá e tentar fazer um golo", explicou o técnico, que conta com Sporar para voltar a criar problemas aos turcos."Sporar é um jogador que faz golos, se formos ver o historial dele, tem feito sempre muitos golos. Ele cria as ocasiões dele e vai continuar a fazer golos. Pode haver um ou outro jogo que não faça, mas normalmente faz muitos golos. Nos também criamos muitas ocasiões o normal é aparecerem os golos".Silas revelou ainda que vai fazer várias alterações no onze nesta segunda mão."Contra o Boavista já fizemos essa gestão. Vários jogadores que jogaram provavelmente não vão estar neste jogo, mas depois podem estar com o Famalicão. São muitos jogos com muitas viagens pelo meio, com um desgaste grande, mas temos jogadores que nos dão garantias. Provavelmente vamos mudar agora e depois teremos de mudar outra vez alguns jogadores", previu.Os clubes turcos são famosos pelo ambiente infernal que criam na receção aos adversários nas competições europeias. Mas Silas não espera uma receção assim tão adversa no estádio Fatih Terim."Não é um ambiente típico turco, mas já vi alguns jogos deles em casa e têm gente também. Não vamos estar em vantagem numérica lá mas, se fizermos um golo, o ambiente torna-se a nosso favor", sublinhou.