Silas deixa Mathieu e Vietto de fora para o jogo com o LASK Linz

Silas convocou 19 jogadores para a visita do Sporting ao terreno do LASK Linz esta quinta-feira, na 6.ª e última jornada do Grupo D da Liga Europa.Além das mudanças já esperadas, o técnico dos leões deixou de fora Mathieu e Vietto, por motivos de gestão física. As restantes alterações na convocatória, relativamente ao jogo do dia 8 com o Moreirense, já eram aguardadas: Bruno Fernandes não vai à Áustria porque estará a cumprir castigo, depois de ter completado uma série de 3 cartões amarelos, na receção ao PSV Eindhoven, enquanto Ristovski e Battaglia não estão inscritos na Liga Europa e Neto é baixa por lesão.Em sentido inverso, Silas recupera Acuña, que não defrontou o Moreirense por ter sido expulso frente ao Gil Vicente, e volta a contar com o avançado Pedro Mendes, que só pode ser utilizado na prova da UEFA. Rodrigo Fernandes também faz parte das escolhas. Nota ainda para os regressos de Rosier, Ilori, Miguel Luís e Gonzalo Plata. Hugo Cunha será o terceiro guarda-redes.Eis a lista completa:Renan Ribeiro, Luís Maximiano e Hugo CunhaRosier, Coates, Ilori, Borja e Acuña: Idrissa Doumbia, Eduardo, Rodrigo Fernandes, Wendel e Miguel LuísRafael Camacho, Plata, Jesé, Bolasie e Luiz Phellype