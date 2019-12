Silas: «Desgaste é o preço da Europa»

- O triunfo deixa o apuramento em aberto?

– Era importante vencer para acalentar esse sonho porque temos o objetivo de chegar à final four, até eu que nunca lá cheguei. Foi um jogo muito parecido ao do campeonato. O Sporting voltou a criar muitas ocasiões, até mais neste jogo, mas sem as conseguir marcar. Os golos só chegaram no final perante um Gil Vicente sempre organizado a fechar e ágil a explorar as transições. Foi tudo muito similar, só que desta vez não cometemos os erros do último jogo e acabámos por vencer com naturalidade

– Não sentiu a necessidade de um médio de ligação mais dinâmico depois de recuar Doumbia para o bloco defensivo?

Trabalhámos algumas coisas sobre o jogo do campeonato em que esperava tirar vantagem, mas o Gil Vicente alterou a estratégia, trocou-nos as voltas e tivemos de repensar as coisas.

– O que tem faltado ao Sporting depois do triunfo frente ao PSV na Liga Europa?

– Depois do jogo com o PSV tivemos três dias de descanso, enquanto o Gil Vicente teve a semana toda. Temos tido dificuldades nesse sentido desde que cá estou. Três dias antes do Tondela jogámos com o Paços de Ferreira e eles não jogaram. Perdemos em Barcelos e aconteceu a mesma coisa. É difícil fazer tantos jogos e ter pouco tempo de preparação perante adversários com mais tempo de preparação e de descanso. Tem custado e está relacionado com o aspeto físico. É difícil ter a disponibilidade desejada, mas também é o preço do desgaste acumulado nas competições europeias. Podemos fazer melhor do que temos feito, mas não abdicamos da Liga Europa, onde temos estado num alto nível. Acho que estar abaixo do nível exigível é um processo inevitável para todas as equipas com este ritmo de jogos.

– Que comentários lhe merecem as críticas que Vítor Oliveira dirigiu ao plantel do Sporting?

– Respeito muito e ouço as opiniões de Vítor Oliveira, que para mim é um colega e um professor, mas sou o treinador do Sporting e não estou aqui para comentar opiniões.

– Já identificou as necessidades a colmatar em janeiro?

– Não vou estar a falar do mercado porque ainda temos muitos jogos pela frente até lá.