Silas: «Dez golos sofridos por uma equipa que quer lutar pelo título é muito»

Na antevisão da visita ao Paço de Ferreira, amanhã, às 19h45, Silas abordou a necessidade de o Sporting manter a sua baliza fechada, num jogo que espera ser "difícil" frente a uma equipa que está asiosa por sair do fundo da tabela classificativa."Vamos lutar com as mesma armas, com mais um ou dias de trabalho. Será um jogo difícil, o Paços de Ferreira tem 5 pontos, 4 deles conquistados em casa. Eles têm de começar a ganhar mais jogos, sabemos que têm mais esse 'problema'. Vão tentar a todo o custo vencer e nós também. A nossa próxima meta é os 17 pontos, temos ido jogo a jogo, mas agora nada mais nos interessa do que os 17 pontos. O Paços é equipa boa, bem orientada e que em casa cria problemas.""Ele já vinha a treinar bem e está a ficar com uma condição física importante. Não é qualquer jogador que joga no Real Madrid, no PSG ou até mesmo no Betis, do ano passado, que era uma equipa muito boa. Sabemos o jogador que temos. Tem muito potencial e o golo é fruto do trabalho dele. Vai continuar a ser opção, esteve a um nível bom. Se calhar ainda não consegue manter esse nível por 90 minutos, mas é um jogador que pode vir a ser muito importante para nós.""É natural que esteja a analisar e que pense nalguns jogadores. Gosto deles e conheço-os bem. Acho que têm potencial para nos poderem ajudar, assim como a ambição para representar o Sporting. Estamos a ver a evolução deles e não está de parte que possam voltar.""Quando chegámos a primeira preocupação foi ao nível defensivo e ainda está a ser. Os golos aqui pesam muito. Achamos que o melhor seria, e continua a ser, trabalhar a consistência defensiva. Dez golos sofridos por uma equipa que quer lutar pelo título é muito. Ainda não chegámos ao fim do primeiro terço do campeonato e já temos 10 golos sofridos...""Temos muitos jogos seguidos, não podemos pensar só no Paços, temos o Tondela poucos dias depois, a seguir o Rosenborg... Isto obriga a ajustes e descanso para alguns atletas. É provável que possam existir mudanças a pensar nisso, depende da resposta que tivermos ao nível físico dos jogadores.""No dia em que ele sinta que não está bem não vamos correr riscos. É uma questão de diálogo, sei o que é isso, joguei aos 40, fazer três ou quatro jogos seguidos há maior risco de lesão. Vamos falando com ele. Tem-se portado como um jovem, ainda agora foi um dos melhores em campo. É porque está bem fisicamente.""São todos importantes, depende das características do jogo e do adversário, não tenho preferências por nenhum em especial, prefiro ter jogadores diferentes no plantel, para depois poder ter mais opção de escolha.""É difícil perdermos a dependência do Bruno porque ele envolve-se muito em tudo. Mas não queremos perder isso. Ele é um jogador decisivo. Se tivermos mais gente para o ajudar, melhor. Mas claro que ele tem muito peso no nosso jogo, é um dos melhores em Portugal e não aproveitar um jogador desses seria absurdo".