Silas e a aposta nos jogadores da formação: «Não vejo qual é o problema»

Jorge Silas afirma que a derrota (3-0) obtida na deslocação ao terreno do LASK Linz não era o resultado pretendido pelo Sporting, mas mostrou-se satisfeito pela prestação dos jogadores na partida.





No final do encontro, o treinador dos leões confirmou ter feito gestão do plantel para os próximos jogos para o campeonato, diante do Santa Clara, e para a Taça da Liga, com o Portimonense, que serão "decisivos" para a época do plantel leonino.

"Não vejo qual é o problema de apostar neles. É verdade que estávamos já na próxima fase, queríamos ganhar, mas mesmo que viéssemos com a equipa toda ninguém nos garante que íamos ganhar. Toda a equipa sem o Bruno, que é grande parte da nossa equipa", apontou o técnico já na zona mista.

Contraproducente apostar nos jogadores jovens para um jogo difícil?

"Não tínhamos mais. Daqui a quatro dias temos um jogo decisivo, porque para nós os jogos da liga já são decisivos, por causa da distância, depois desse temos mais decisivo para a Taça da Liga, e depois temos de recuperar dos jogos foras. Onde pudermos poupar a nível físico, vamos poupar. Os meus jogadores deram tudo o que puderam. Não posso apontar nada aos meus jogadores."



Ausência de Bruno notou-se?



"Os jogadores que aqui jogaram já ganharam jogos e já perderam jogos também. Poderíamos vir aqui com todos os jogadores, não sei se ganharíamos ou perderíamos, mas íamos passar dificuldades. Temos de olhar para o lado bom, sei que para muita gente não há, mas hoje consegui lançar jovens jogadores com quem quero vir a apostar no futuro", finalizou.