Silas e a mudança nos jogadores: «Agora vejo-os mais soltos, brincalhões e solidários»

O Sportingo Belenenses SAD, no Estádio José Alvalade, em jogo da 11.ª jornada da Liga NOS, com Luciano Vietto, avançado argentino dos leões, a ser fundamental para o triunfo dos leões, ao apontar os dois golos do encontro.No final do encontro, Jorge Silas afirmou que a equipa não conseguiu interpretar a ideia tática para o confronto com o Belenenses SAD o que levou a uma primeira parte "bastante má" por parte da equipa leonina."Foi preciso mudar o sistema porque não estávamos a interpretar bem o que tínhamos de fazer. A partir do momento em que tivemos capacidade de pressão o jogo tornou-se mais fácil. A nossa primeira parte foi bastante má e bastante boa por parte do Belenenses SAD. Na segunda parte conseguimos marcar. Podíamos ter conseguido resolver o jogo ainda mais cedo. Parabéns ao Belenenses [SAD] pela primeira parte que fez", afirmou o técnico leonino, em declarações à Sport TV."Conheço muito bem os jogadores do Belenenses SAD. Jamais os subestimaria. O futebol ensinou-me que quando entrámos demasiado confiantes acaba-se por pagar caro. A maior parte destes jogadores do Belenenses SAD fui eu que os fui buscar em conjunto com o presidente. A estratégia não estava errada. O que estava errado eram os movimentos. Os centrais deveriam receber a bola mais à frente e não estavam a aproveitar o espaço que havia. Esta estratégia funciona. Acabámos por abdicar de um defesa central. Temos tido a capacidade de mudar e dar a volta às coisas.""Falta-nos ser mais solidários com bola, criar mais linhas de passe. Desde que estamos aqui, com nove jogos e sete vitórias, estamos ainda muito receosos. As vitórias têm de nos dar confiança. Durante o jogo percebemos onde devemos mexer para ganhar vantagem. Foi o que fizemos.""Esta paragem é benéfica para nós. Tudo o que seja poder treinar, para nós é benéfico.""Quando penso num jogador não penso se ele foi caro ou barato. Não posso estar a pensar no dinheiro. Wendel vai jogar quando tiver de jogar. Vai jogar muito, mas é quando eu entender. Sei que quando jogar ele vai corresponder. Há 'timings' para tudo.""A nível anímico encontrámos o grupo mais abalado. Agora vejo-os mais soltos, mais brincalhões e mais solidários. Mesmo não estando a jogar no nível que eu quero somos competitivos. Isso é importante para mim. É importante sermos corajosos. Vamos ter mais tempo para trabalhar, mas vamos ter internacionais que não vão trabalhar connosco", concluiu.