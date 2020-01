Silas e a recusa ao pedido de adiamento do V. Setúbal: «Não é má vontade da nossa parte»

"Todas as partes já se pronunciaram sobre o tema. Não tenho nada a acrescentar a não ser desejar as melhoras aos jogadores do Vitória. Já falei com o treinador do Vitória, dei-lhe a minha opinião e ele percebeu e concordou com ela. Percebo o lado deles, mas não tenho muito mais a dizer sobre isso. Cada um tem o seu argumento. Eu entendo as partes todas", começou por dizer."Vamos falar da nossa calendarização. Na data proposta poderemos vir a ter o sexto jogo sem descansar, a jogar de dois ou três dias. Vamos pôr os nossos jogadores em risco de lesão... A data proposta não me parece ser viável. Já o jogo ser noutra altura, não tenho problema nenhum. Foi essa a conversa que tive com o meu colega e ele percebeu perfeitamente. Não é só virmos do Braga. É jogarmos com o Benfica, ter uma meia-final com o Braga, depois ganhando temos uma final com o FC Porto ou V. Guimarães. Jogando sempre de três em três dias... Quando falamos de uma situação, temos de olhar para todo o contexto e não só à parte do Vitória. O ideal para mim seria encontrar uma data que não prejudique ninguém. E não me opunha a isso", garantiu."Não é má vontade da nossa parte. Já vos expliquei os nossos argumentos. Se se conseguir encontar um data... Estamos preparados para jogar amanhã. Não temos indicações contrárias de que o jogo não se irá realizar", finalizou.