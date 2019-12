Silas e Jesé deram ‘aulas’ a Doumbia e Bolasie

Raras vezes Silas saltou do banco na 1ª parte. Ainda assim, quando tal sucedeu, boa parte das indicações foram dirigidas a Doumbia. Aliás, um momento ficou na retina, logo após o apito para intervalo: o técnico foi atrás do médio e privou com ele durante alguns minutos, reproduzindo no campo, através de gestos, os movimentos que pretendia que ele fizesse.

Igual atitude teve Jesé com Bolasie, no reentrar das equipas no relvado. Com um gesto com a cabeça, o espanhol pareceu dizer ao congolês como devia ter cabeceado aos 35’, quando falhou à boca da baliza. Certo é que, na 2ª parte, Bolasie marcou... de cabeça.