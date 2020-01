Silas: «É normal que Coates, vendo o lance de Rúben Dias, se possa sentir prejudicado»

Coates continua a ser a dúvida para o dérbi de amanhã com o Benfica (21h15). Acabado de renovar, o internacional uruguaio saberá hoje ou no limite até amanhã à hora de almoço se pode ir a jogo em Alvalade, mas Silas sublinhou que preparou o jogo da 17.ª jornada da Liga NOS sem contar com o jogador, sublinhando ainda as diferenças no lance que envolveu Rúben Dias no jogo entre Benfica e Rio Ave.





"É normal que Coates, vendo o lance de Rúben Dias , se possa sentir prejudicado. Acho que o critério aí foi diferente, mas foram árbitros diferentes. Mas eu preparei o jogo sem Coates. Participou sempre no treino, mas chega ali um momento que temos de nos concentrar noutros jogadores. Se ele puder jogar está mais do que identificado com o que temos trabalhado. A minha preocupação foi mais com o onze e um possível substituto", afirmou esta quinta-feira em conferência de imprensa.