Silas e o adeus à Liga Europa: «Em casa deveríamos ter dizimado o Basaksehir»

O Sporting quer esquecer o afastamento da Liga Europa e concentrar-se no campeonato. Mas na antevisão do jogo de amanhã, com o Famalicão, foi inevitável Silas falar do que sucedeu nos dois jogos com o Basaksehir.





"Há sempre frustração de sermos eliminados, não estávamos à espera. Alguns deles [jogadores] correram 15 quilómetros, há a frustração de não termos passado, mas não temos má relação por isso. Claro que temos de fazer uma análise do jogo e da eliminatória, rematámos 37 vezes em dois jogos, fizemos 4 golos e fomos eliminados. Eles [Basaksehir] têm jogadores muito bons ao nível individual, que já passaram por grandes clubes, mas acho que ao nível coletivo somos mais fortes e acabámos eliminados num jogo em que não esperávamos que isso acontecesse. Aqui em casa deveríamos ter dizimado o nosso adversário e resolvido logo a eliminatória. Lá foi muito dividido, 21 remates para eles e 20 para nós. Mas 37 remates e 4 golos não é de uma equipa que joga mal. Olhando para os dois jogos não fomos inferiores. Tivemos pontos negativos que já tínhamos evidenciado em outros jogos, sobretudo fora de casa, ao nível da concentração que temos de melhorar. Não consigo explicar por que em casa é de uma forma e fora é outra. E essas situações são de bola parada. Precisamos desse 'plus' de concentração que os jogadores têm tido noutros momentos.""O Mathieu ainda não está apto. Já começou a fazer alguma coisa, mas tem 36 anos e é preciso que esteja a 100 por cento para enfrentar um jogo de grande intensidade. Acredito que no próximo fim-de-semana já esteja bem. Só não contamos com ele quando não podemos.""Eu motivo-me de todas as manieras. Se você for jogar à bola comigo verá que estou motivadíssimo. Sempre que começo um treino estou motivado e acho que os jogadores também. Temos prazer em jogar e isso é fundamental. No dia em que não tiver essa motivação deixo de treinar. E maior motivação do que usar este símbolo ao peito não pode haver.""Acho que é um bom desafio [para voltar ao campeonato]. O Famalicão é uma das melhores equipas a jogar em Portugal, apesar de não estar a passar por uma fase tão positiva. Mas acho que isso é mais ao nível de resultados, porque mantém um futebol muito atrativo. Trata-se de uma equipa que seguramente vai criar-nos muitas dificuldades, mas queremos voltar às vitórias."