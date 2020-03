Silas e o balanço daquilo que fez no Sporting: «Estão mais equipa do que eram»

Na hora do adeus ao Sporting, Silas fez um pequeno balanço da sua passagem pelo clube de Alvalade, considerando que deixa a Rúben Amorim uma equipa em melhor situação do que aquela que tinha quando assumiu em setembro do ano passado. Em conferência de imprensa, o técnico optou ainda por não comentar as palavras de Silas.





"Não vou comentar o que o Neto disse. Deixo uma equipa que em casa é muito competitiva, mas que fora tem de melhorar a concrentação. Fez muitos jogos bons. Quando chegámos havia uma descrença neles próprios, por causa dos maus resultados. Neste momento estão mais equipa do que eram. É isso que deixo. Se fosse falar das provas, na Taça da Liga chegámos em último e fomos às meias-finais; na Liga Europa estávamos em último e passámos à fase de grupos; na Liga estávamos em nono e ficamos em quarto; há menos jogos e há mais tempo para trabalhar, o que é bom para o Rúben. Acho que deixo uma equipa mais equipa do que a que encontrei. Mas ele vai precisar do apoio de todos: estrutura, jogadores, o mesmo que me deram a mim. Há outras coisas, concentração, melhorar uma outra coisa, abrir um pouco mais a mente para ajudar. De resto não tenho muito a apontar"