Silas e o clássico no Dragão: «Se o Benfica ganhar dá um passo gigantesco para o título»

O Sporting só entra em campo amanhã frente ao Portimonense (17H30), já a saber o resultado do clássico entre FC Porto e Benfica que se joga este sábado, no Dragão (20H30). Instado a fazer um prognóstico sobre o encontro entre os rivais, Silas disse só querer um resultado: "a vitória do Sporting".





"Não penso nos outros jogos. Acho que nenhuma das equipas parte em vantagem: o FC Porto foi à Luz ganhar na primeira volta. É um jogo imprevisível, como foi o jogo do Sporting com o FC Porto e com o Benfica. Se o Benfica ganhar fica a 10 pontos e não será fácil para o FC Porto. Honestamente, acho que não há nenhum favorito. O FC Porto poderia ser favorito por jogar em casa, mas o Benfica passa por um momento mais forte. Não sei qual será o resultado, sendo que ambas as equipas são fortíssimas. Se o Benfica ganhar acaba por dar um passo gigantesco para o título", afirmou o treinador leonino em conferência de imprensa.