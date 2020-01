Silas e o dérbi: «Ambas as equipas têm muito a perder, mas o ideal é que perca o Benfica»

Silas mostrou-se esta quinta-feira muito confiante na vitória do Sporting no dérbi de amanhã, frente ao Benfica. O treinador dos leões espera um adversário na máxima força, mas assegura que os seus jogadores também têm soluções.





"Vai ser um jogo muito similar ao que tivemos em casa com o FC Porto. São duas equipas fortes, a quererem ganhar e a procurar criar ocasiões de golo. Da nossa parte não houve eficácia com o FC Porto, houve algunsdetalhes, uma bola parada... É um jogo onde as duas equipas têm possibilidades de ganhar, para mim é claramente um jogo de 50/50 e termos de favoritismo. Acho que vai ser aberto, onde haverá ocasiões de golo, um jogo animado, como foi o clássico. Claro que o meu desejo é ganhar, criar as mesmas ou mais oportunidades e fazer mais golos do que o Benfica.""A questão das bolas paradas, seja com o FC Porto, com o Benfica ou com o Tondela, é sempre um dos fatores importante nestes jogos. O FC Porto não criou muitas ocasiões, mas acabou por fazer um golo numa bola parada. É um dos aspetos que nos focamos muito. O Benfica apresenta um contra-ataque muito forte, um ataque organizado bem elaborado e com bons jogadores. Estamos a falar do maior investimento do Benfica no seu plantel, naturalmente é uma equipa que tem várias soluções. Mas nós também temos muitas, já o provámos e vamos apresentá-las amanhã.""Este jogo claramente vale mais do que 3 pontos. Mexe com o futebol português, tem esse lado emocional, da paixão, andamos a semana toda a falar do jogo... Estes jogadores já passaram por jogos destes e sabem o que isso quer dizer, também sei porque sou português, lisboeta e já vivi jogos destes. Não são só 3 pontos, independentemente da posição de cada equipa. Naturalmente queremos reduzir a desvantagem que temos para o Benfica, que já é considerável. Mas para nós não há ambição maior do que usar isto [aposnta para o símbolo do Sporting] ao peito. Quem não tiver ambição e orgulho de usar isto não serve para estar no Sporting.""Normalmente não transmito frieza, mas sim tranquilidade e confiança. Num jogo de futebol há sempre três resultados, mas entro sempre muito confiante e transmito isso aos meus jogadores. Sinto mesmo que podemos ganhar o jogo amanhã. Tal como podíamos ter ganho ao FC Porto."Ambos têm a perder. O ideal é que perca o Benfica e que sejam eles a pensar nisso. Se perdermos? Ainda faltam muitos pontos por jogar e nós vamos encurtar essa distância, estamos a crescer como equipa e acho que não vamos perder muitos pontos.""Tem a ver com o calendário, preferíamos que fosse ao fim-de-semana, à tarde, onde toda a gente pudesse ir. Mas vamos ter depois uma meia-final da Taça da Liga. Esta semana foi o Benfica que jogou na terça-feira e depois na sexta; nós jogamos sexta, terça e depois sábado, se ganharmos. O treinador do Benfica já disse que isso não terá influência. Para além disso temos um Benfica que tem um plantel muito bom, fez o maior investimento de sempre e pode, se quiser, apresentar um onze diferente sendo sempre muito competitivo. Não acho que esse seja um fator de vantagem para nós.""É muito bom, mas ainda jovem, tem muita coisa para aprender. Estamos com limitações ao nível de centrais, o Coares está castigado, o Neto vem de lesão e decidimos chamar o Quaresma aos treino. É uma opção para o futuro, gostamos muito dele, mas temos de ir com cuidado. Não temos de expor os jovens jogadores a situações para as quais não estão preparados. Ele é muito rápido, competitivo, sai bem com a bola, é bom tecnicamente, tem imensas coisas boas mas não tem maturidade para se afirmar já como central titular do Sporting. É um jogadores em quem vamos apostar no futuro."