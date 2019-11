Silas e o duelo com PSV: «Queremos garantir já o apuramento»

Silas fez esta terça-feira a antevisão ao duelo do Sporting frente ao PSV, mostrando-se confiante para garantir já o apuramento para os 16 avos-de-final da Liga Europa.





"Interessa-nos muito ganhar e resolver esta questão porque queremos concentrar-nos depois no campeonato e na Taça da Liga, onde vamos enfrentar um rival forte [Gil Vicente]. Queremos arrumar o apuramento sabendo que o PSV é uma equipa forte, a única com quem perdemos na prova. Jogamos em casa e achamos que podemos ganhar. O apoio dos adeptos será fundamental para nós. O ideal seria garantir já o apuramento. Se vencermos o PSV, o jogo depois com o LASK será diferente e aproveitaremos para dar descanso a jogadores. Não estamos preocupados em ser primeiro ou segundo, mas em passar", disse o treinador do Sporting, em declarações reproduzidas pelo canal do clube.O encontro está agendado para quinta-feira, em Alvalade.