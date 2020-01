Silas e o jogo com o FC Porto em Alvalade: «Aqui, mesmo contra o Alverca, é para ganhar»

O Sporting está a 9 pontos do FC Porto na tabela classificativa e Silas não tem dúvidas que o clássico de amanhã, com os dragões em Alvalade, "será importantíssimo" para manter os leões na luta pelo segundo lugar. O treinador diz que em casa "é para ganhar", "mesmo que seja contra o Alverca". O adversário que eliminou o Sporting da Taça de Portugal esta época.





"Desde que entrei aqui senti que todos os jogos são importantes. É um encontro que não pode valer mais do que três pontos, é um rival direto, mas eu vivo os jogos de forma similar, não estou nem mais nem menos nervoso, estou ansioso para que o jogo comece. Se estivéssemos a falar de uma final da Champions League... É um encontro que ambas as equipas vão querer ganhar, conhecemos bem o adversário, eles também nos conhecem bem; é um jogo importantíssimo para nós, mas sabemos que aqui, mesmo que seja contra o Alverca, é para ganhar.""Estivemos muito tempo afastados do pódio e neste momento estamos em terceiro. O objetivo agora é apanhar o segundo e depois pensar no primeiro lugar. Estamos a trabalhar há muito tempo para estarmos em condições de chegar ao segundo lugar e seguramente este jogo vale mais do que três pontos. É sempre uma vitória contra um forte candidato ao título, que tem os mesmos objetivos que nós. Jogamos em casa. Se ganharmos claramente estamos na luta pelo segundo lugar e se lá chegarmos, podemos pensar depois na luta pelo primeiro.""Neste clube temos sempre a responsabilidade de ganhar. Jogamos sempre para ganhar, eu não venho jogar para empatar, seja contra o FC Porto, o Benfica ou o PSV, não temos outra mentalidade. Respeitamos muito o FC Porto, o Sérgio [Conceição], os jogadores, mas nós jogamos para ganhar, não interessa quem está do outro lado. Claro que podemos encurtar distâncias, se ganharmos entramos na luta pelo segundo lugar, mas isso também não quer dizer que o FC Porto, mesmo que perca, deixe de pensar no primeiro lugar. Vão haver vários jogos.""É possível, mas podemos fazer uma ou outra alteração. Nos últimos 4 jogos marcámos 11 golos, estamos a ganhar algumas rotinas que são importantes. Mas vamos defrontar um grande adversário, que pode obrigar a mudanças, mas o onze não vai andar muito longe disso. Ao nível de jogadores que iniciam o jogo acho que não haverá grandes surpresas, nem da nossa parte, nem da deles.""Não tem um ponto forte, tem vários. Um futebol vertical bem feito, passes longos para jogadores da frente... O FC Porto joga o que o jogo pede, tem a questão da profunidade, mas também tem algumas debilidades que podemos explorar. É uma equipa que não tem apenas um ponto forte, tem bons jogadores, um bom treinador, perderam com o Rangers mas tem ganho quase tudo desde então. É uma equipa fortíssima, mas nós também somos. Acho que é um jogo de 50/50, qualquer uma das equipas pode ganhar.""Já ganhámos ao FC Porto e não teve a ver com defesa a três ser melhor ou pior. Mas já jogámos com defesa a quatro e perdemos, por 3-2, não tem a ver com isso. Tem a ver com o contexto em que estamos inseridos. Podemos usar uma defesa a três ou a quatro, a três em certos momentos, depende do que analisarmos do jogo. Nós não jogamos sozinhos, jogamos com um adversário bom. Mas, seja qual forma nossa estratégia, será sempre para atacar melhor e nunca para defender melhor.""Por um lado teríamos o aspeto anímico de vir dessa vitória com o Portimonense. Por outro lado, tivemos mais tempo para preparar o jogo. Com todo o respeito para com o Portimonense, o FC Porto exige mais. No final do jogo quem ganhar vai dizer que a paragem foi boa.""É diferente jogar o Danilo ou não. É um grande jogador. Mas preparamos o encontro partindo do princípio que joga, achamos que ele vai jogar. Se não fosse assim não estava nos convocados."