Silas e o jogo com o Rosenborg: «Se ganharmos ficamos numa posição boa»

Jorge Silas acredita que o Sporting está a melhorar a nível exibicional a cada dia que passa. Para o treinador dos leões, o conjunto leonino apresenta melhorias em termos exibicionais dentro das quatro linhas e aponta o encontro com o Rosenborg, a contar para a Liga Europa, para poder mais uma prova disso mesmo."Já tivemos a ver vários jogos deles e as dinâmicas são sempre muito parecidas, o sistema e estilo de jogo, apesar do adversário contra quem jogam. Apostam muito no jogo direto, já o usaram connosco aqui [no Estádio José Alvalade] e esperamos o mesmo género de jogo lá. Esperamos um jogo muito parecido em que queremos ganhar. Queremos ganhar porque se ganharmos o nosso jogo ficamos numa posição em que considero ser muito boa", afirmou o técnico leonino, em declarações à Sporting TV.Na última jornada, o Sporting acabou por somar a terceira derrota no campeonato português na deslocação ao Tondela. Contudo, Silas acredita que a equipa está mais sólida no capítulo defensivo, faltando agora "chegar à zona de finalização" com maior assertividade."Neste momento, a nível de jogo, estamos numa fase melhor. É verdade que não ganhamos o último jogo, mas a nível de jogo fomos muito melhor do que tínhamos sido até ao momento. Agora falta chegar à zona de finalização. Mas o conhecimento que temos deles, aliado ao nosso trabalho, acho que estamos mais fortes agora. A nível defensivo, não concedemos quase oportunidades ao Tondela. Mas temos de melhorar em vários aspectos, principalmente nas bolas paradas, que é um ponto forte do Rosenborg. É uma questão de concentração", concluiu o treinador leonino.