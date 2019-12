Silas e o jogo de Portimão: «Vamos na máxima força e vamos lá para ganhar»

O treinador do Sporting está consciente de que um triunfo na derradeira jornada da Taça da Liga poderá não ser suficiente para apurar os leões para a final four da competição, que decorrerá, em janeiro de 2020, em Braga. Apesar disso, Silas aponta o único caminho que permite à equipa leonina tirar partido de um eventual deslize do Rio Ave no embate com o Gil Vicente."Vamos jogar contra o líder do grupo e para eles, eventualmente, o empate até pode ser suficiente, dependendo também depois do resultado do Rio Ave, mas para nós só a vitória interessa. Vamos na máxima força e vamos lá para ganhar, porque não há outro resultado que nos interesse", assegura o técnico dos leões, que não irá prestar grande atenção ao que, à mesma hora, estará a passar-se em Vila do Conde."Não faz sentido nós estarmos a pensar no outro jogo. Nós só temos uma coisa a fazer: é ganhar. Depois, logo se vê o que acontece no outro jogo. Mas, mesmo que o outro jogo nos seja favorável, nós teremos de ganhar à mesma, porque no Sporting exigem-se vitórias. O nosso trabalho aqui é tentar ganhar o jogo e, depois, logo se vê o que acontece no outro jogo", reforça Silas, lembrando a necessidade de promover alterações no onze, em relação ao jogo anterior, devido aos regulamentos específicos desta competição."Temos condicionantes na Taça da Liga, porque há um certo número de jogadores formados localmente que têm de jogar. Nós não poderemos apresentar só o último onze, vamos ter de fazer uma ou outra alteração, mas eu considero que vamos estar fortes à mesma", remata o treinador da equipa de Alvalade.