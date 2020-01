Silas elogia Sporar: «Tem qualidade»

Silas abordou esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o V. Setúbal, o interesse do Sporting no avançado Andraz Sporar, ainda que se tenha limitado a referir que o dianteiro do Slovan Bratislava é um jogador de "qualidade".





"Todos os jogadores que são apontados têm de ter qualidade. Conheço o Sporar, tem qualidade, mas conheço-o como conheço muitos outros. É mais um dos que se tem falado para o Sporting", disse, de forma muito resumida, o técnico leonino, numa conferência que ficou marcada pelas questões em torno do pedido de adiamento do jogo de sábado