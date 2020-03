Silas: «Entrei pela porta 10 A aos 10 anos e jamais quero prejudicar o Sporting»

Silas voltou a sublinhar esta segunda-feira que em "nada quer prejudicar o Sporting". Em conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Famalicão (amanhã, 20 horas), o treinador dos leões falou da sua situação no clube e do futuro. "Não há ninguém que não seja treinador a prazo", disse.





"O mais importante é focarmo-nos no jogo. Tudo o que se diz, se fosse comentar não faria outra coisa... Há uma coisa que é verdade: entrei no Sporting com 10 anos pela porta 10A e jamais quero prejudicar o Sporting. O mais importante para mim, é soberano, é o bem do sporting. O momento é de me virar para o jogo, não vou falar de situações pontuais que todos os dias saem nos jornais", começou por afirmar.E prosseguiu, quando questionado se era um "treinador a prazo": "Ninguém falou comigo. Falo constantemente com o Hugo Viana. Sinto da parte do Sporting honestidade e lealdade. Eu também sou assim, a minha relação com o presidente e com o Hugo é baseada nisso. Quando vim já sabia que era até ao final da temporada. Não temos de andar a falar todos os dias se sigo ou não. Há pouco tempo perguntaram-me sobre votos de confiança: a maior confiança que o Sporting podia ter em mim foi convidar-me para vir. Temos uma relação muito honesta porque já nos conhecemos há mais tempo, eu e o Hugo, e ambos queremos o bem do Sporting. Treinadores a prazo? Somos todos. Até o Alex Fergusson saiu do United depois de tantos anos... Não há profissão mais volátil do que esta. Temos de saber viver com isto. Temos de ser muito fortes psicologicamente. Para desafios destes, como o Sporting, é preciso ter coragem, ser persistente, não dar ouvidos aos outros. Há muita gente que não sabe o que diz. Nesse sentido sou muito forte psicologicamente e só assim se pode treinar num clube como este. Quem não quer ouvir críticas não pode treinar clubes com muita pressão e temos de saber viver com ela. Aprendi isso enquanto jogava. Prefiro que falem de mim, bem ou mal, é bom sinal. Quer dizer que estamos numa posição que é invejada".Têm sido apontados nomes de treinadores para o Sporting, mas Silas diz que não está preocupado. "Não acho que isso mereça comentários. Mas, continue ou não, o Sporting não pode contratar esses técnicos todos que se falou porque o fair play financeiro não o permite... A minha motivação é defender o Sporting o melhor que posso. Há sempre muita gente pronta a vir para cá e o Sporting tem de estar aberto ao mercado, seja de treinadores ou jogadores."