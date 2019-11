Silas esclarece situações de Wendel e Battaglia

Silas fez este sábado um ponto de situação sobre Wendel e Battaglia. Dois casos diferentes, o primeiro está fora de equipa por motivos disciplinares e o segundo devido a lesão.





"Wendel voltará quando acharmos conveniente, não depende só de nós mas dele também", disse o treinador do Sporting na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Tondela.Quanto a Battaglia explicou: "Não queremos apressar. Vamos com calma. Não sou muito apologista de pressa nestes casos. Não precisamos de salvadores, a equipa é que tem de ir resolvendo e dar tempo ao Battaglia. Não será Battaglia apto clinicamente e a jogar depois todos os jogos. Será pouco a pouco porque o queremos proteger".