Silas: «Estamos a ver um Bruno Fernandes que nos últimos jogos não vimos no Sporting»

Silas referiu este sábado, na antevisão do jogo de amanhã, com o Boavista, que a equipa do Sporting foi afetada pelo mercado em janeiro, pois a instabilidade criada pela saída de Bruno Fernandes fez com que o jogador não tivesse estado a 100 por cento nos últimos jogos que realizou pelos leões. E o técnico acrescenta que o agora médio do Manchester United não foi o único.





"A instabilidade do mercado, tanto no inverno como no verão, é sempre muito má para todas as equipas, na nossa foi ainda pior, pois mexia com um jogador que era fundamental para nós. O Bruno estava mais fora do que aqui nos últimos jogos, não conscientemente, claro. Consigo perceber isso, mas ele podia ter-nos dado muito mais se não houvesse esta instabilidade. Mas tinha uma possibilidade que só acontece uma vez na vida e ele merece. Onde chega é logo um dos melhores. Estamos a ver um Bruno que nos últimos jogos não vimos aqui", referiu Silas."Mas não foi só o Bruno, havia mais jogadores nessa posição, que não estavam a 100 por cento aqui, como é normal, também fui jogador e percebo que isso aconteça, é difícil. Os agentes mexem muito com o futuro dos jogadores e às vezes deviam de os afastar dessas movimentações mas fazem ao contrário, criando uma instabilidade maior no jogador. Nós passámos por isso e essa instabilidade criou-nos dificuldades", sublinhou.