Silas: «Eu queria Ronaldo e Messi; se calhar os jogadores queriam Mourinho ou Guardiola»

O Sporting visita amanhã o Sp. Braga determinado a conquistar um bom resultado frente a uma equipa que, desde que é liderada por Rúben Amorim, ainda não perdeu. Silas está consciente das dificuldades que os leões terão pela frente, ainda para mais num jogo em que já não vai poder contar com Bruno Fernandes. Garantiu, no entanto, que Sporar vai ser titular.





"O jogo vai ser muito disputado, com duas equipas a querem ganhar. Será diferente do último porque agora também temos um conhecimento maior do que o Sp. Braga pode fazer. Os jogos que vimos do Sp. Braga eram poucos e não davam para ver como podiam reagir contra diferentes sistemas. Acho que vai ser ligeiramente diferente ao nível estratégico, mas na essência será igual, porque ambas querem ganhar."(...)"Temos conhecimento maior da maneira como reagem a coisas diferentes, mas não acredito que eles ganhem os jogos todos. Acho que vai ser um jogo muito interessante.""Sporar vai ser titular.""Sentia-me desiludido se o presidente fizesse algo que pudesse prejudicar o clube. Trouxe-nos o que pôde, no âmbito do contexto financeiro e se não trouxe mais foi porque não podia. Claro que eu queria o Ronaldo e o Messi, mas não podemos; os jogadores se calhar queriam o Mourinho ou o Guardiola. A administração da SAD traz o que pode e quem dá o que pode a mais não é obrigado. Estou contente com os jogadores que tenho, poderemos fazer uma boa segunda volta, independentemente de quem estiver aqui.""Pode dar-nos muita bola, está-nos a faltar alguma paciência, às vezes não é preciso chegar à baliza adversária em dois toques. Tem um conhecimento profundo do jogo, tem timings de médio e não temos muitos jogadores assim. Vamos ver como vem, está sem competir há algum tempo, mas acho que pode trazer-nos coisas diferentes.""Quando perdemos dois jogadores que fazem muitos golos ficamos sempre apreensivos porque no final o que conta são os golos. Se assim não fosse não teríamos perdido com o FC Porto e com o Benfica. É importante criar muitas ocasiões mas se não conseguimos fazer golos, no final tudo espremido não dá nada. Mas contratámos um avançado que normalmente faz muitos golos, temos o Vietto a jogar numa posição que é a sua pode fazer mais; temos os jovens, Jovanne, Camacho... Acho que não há nenhum médio na Europa que tenha tantos golos como o Bruno. Claro que quando perdemos um jogador destes ficamos apreesivos."