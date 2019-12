Silas faz as contas ao que o Sporting recuperou e adverte quem "anda distraído"

Silas valorizou este domingo o trabalho da equipa desde que chegou ao Sporting e garantiu que o foco se mantém."A abordagem é a mesma: o nosso objetivo é ir aos Açores e ganhar. Quando chegámos ao Sporting, à 6.ª jornada, estávamos em 9.º, agora estamos em 4.º e temos agora possibilidade de passar para 3.º. O nosso objetivo é jogo a jogo mas sempre a olhar para cima. A nossa temporada não está acabada. Em 7 jornadas passámos de 9.º para 4.º e agora podemos ir para 3.º. Quem acha que, mesmo com a nossa recuperação, já está tudo decidido na Liga, se calhar anda distraído", referiu na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Santa Clara, marcado para segunda-feira às 19 horas.Silas disse acreditar que "todas as equipas vão perder pontos na Liga". "Agora queremos passar para 3.º e aí olhar para cima e passar para 2.º e depois para 1.º. Não dependemos só de nós, mas acredito que vão perder pontos. Na Taça da Liga, se formos à final four, não tenho dúvidas de que poderemos vencer. Na Liga Europa é jogo a jogo. Há duas equipas que considero muito fortes, Ajax e Inter, mas as outras também são", referiu.