Silas: «Houve um antes e um depois de Mourinho»

No dia em que José Mourinho regressa a Old Trafford, agora pelo Tottenham, para defrontar o Manchester United (esta quarta-feira pelas 19h30), o portal ‘The Athletic’ faz uma incursão pelos antigos clubes do Special One, e pelas histórias que marcaram cada uma dessas etapas.Para falar sobre a passagem de Mourinho pela União de Leiria, entre agosto de 2001 e janeiro de 2002, a publicação valeu-se do testemunho do treinador do… Sporting, Jorge Silas, que trabalhou com o setubalense no clube à data presidido por João Bartolomeu. O antigo médio e internacional português destaca o enorme impacto de Mourinho, a todos os níveis."Para dar uma ideia, a U. Leiria é uma equipa que atualmente joga na 3.ª divisão em Portugal, um clube cuja classificação expectável é o meio da tabela ou abaixo disso. Sob o comando de Mourinho, nós acreditávamos que podíamos ir a qualquer estádio, jogar contra qualquer equipa, e ganhar. Acreditávamos mesmo que podíamos derrotar qualquer adversário", conta Silas.O técnico dos leões recorda o entusiasmo em torno da U. Leiria. "Ele tinha uma relação muito próxima com alguns jogadores em particular. Um novo treinador é sempre avaliado. Tenta-se perceber que tipo de treinador é, se será ou não próximo dos jogadores. Com ele, vimos de imediato que ele percebia tudo sobre o jogo. Tudo. Ele era muito forte no aspeto emocional. Sabia como controlar as nossas emoções – quando tinha de puxar por nós, quando tinha de dar-nos mais algum apoio. Esse era um dos pontos fortes dele – e acredito que continua a ser", prossegue Silas.A qualidade do trabalho de Mourinho em Leiria precipitou a saída a meio da época para o FC Porto, onde o técnico já trabalhara com Bobby Robson. "Ele subiu o nível da U. Leiria e dos jogadores, mas fez mais do que isso. Eu acho que todos em Portugal concordam que o nível dos treinadores no país evoluiu imenso desde o momento em que ele apareceu. As pessoas viram como ele nos treinava e reparavam na metodologia. Havia uma forma de treinador antes do míster Mourinho e passou a haver outro depois dele aparecer. Foi mais do que apenas o clube ou um qualquer jogador", conclui.