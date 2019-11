Silas insistente com a defesa do Sporting

Ainda antes do embate de ontem, Silas admitiu que a correção de aspetos defensivos foi a grande preocupação da equipa técnica ao longo das últimas semanas de trabalho, algo que foi patente durante o próprio jogo com o PSV Eindhoven. Com efeito, o técnico voltou a estar particularmente interventivo e saltou diversas vezes do banco de suplentes para abordar os elementos mais recuados da equipa: logo após o 2-0, à passagem do primeiro quarto de hora, chamou até si Mathieu e Acuña; pouco depois, aos 39’, altura em que Bruno Fernandes recebeu assistência médica, visou Wendel e, ao apontar para o terreno de jogo, deu instruções ao médio no capítulo da saída de bola.