Silas intrigado no golo anulado

Silas não esteve muito interventivo no encontro, mas nem por isso deixou de mostrar-se algo ‘intrigado’ com a decisão de Artur Soares Dias de, aos 11 minutos, anular um golo a Bolasie, por posição irregular de... Borja. Depois, o técnico leonino voltou a dar nas vistas, já na segunda parte, depois do golo de Luiz Phellype. Gritou, esbracejou, tentou de tudo para tentar transmitir uma instrução a Mathieu, que só se apercebeu da intenção do treinador depois de ser informado por Borja. Próximo do final, Silas esteve junto à linha, para dar indicações a Doumbia, que desperdiçara um contra-ataque.