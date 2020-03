Silas já acertou saída do Sporting com Frederico Varandas e Hugo Viana

O jogo do Sporting em Famalicão, a decorrer, será mesmo o último de Silas como treinador dos leões.





Segundo Record apurou, o técnico conversou com Frederico Varandas e Hugo Viana ao início da tarde, à margem da concentração da equipa, no Porto, e comunicou a sua decisão à dupla que lidera o futebol do Sporting.Silas estava disponível para continuar se o Sporting não encontrasse uma solução imediata. Quando percebeu que as negociações por Rúben Amorim estavam praticamente finalizadas entendeu que não faria sentido continuar.Do encontro resultou um acordo verbal que permitirá ao técnico receber os salários apenas até ao final da época.O plantel do Sporting terá folga esta quarta-feira mas no regresso já não será Silas a orientar o treino, mas sim Rúben Amorim, contratado ao Sp. Braga.