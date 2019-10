Silas já contou com alguns internacionais no treino

O Sporting realizou estra manhã mais uma sessão de trabalho na Academia de Alcochete, onde já contou com os internacionais Bruno Fernandes, Marcos Acuña, Ristovski (fizeram trabalho de recuperação no ginásio), Bolasie e Gonzalo Plata (trabalharam normalmente no relvado com os restantes companheiros).



Mas ainda há alguns jogadores entregues às respetivas seleções, por isso Silas voltou a contar com alguns elementos da equipa de sub-23, casos de Tomás Silva, Bernardo Sousa, Matheus Nunes, Pedro Mendes, João Silva, Loide Augusto, Gonçalo Costa e Echedey Carpintier.





Rodrigo Battaglia e Jovane Cabral estiveram em tratamento e posteriormente trabalharam no ginásio. Fernando fez apenas trabalho de ginásio.