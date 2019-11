Silas já contou com Bolasie e Doumbia no treino

A equipa do Sporting - que prepara a receção ao PSV, para a Liga Europa - trabalhou esta manhã em Alcochete e Silas já pôde contar com Bolasie e Doumbia, recuperados das respetivas lesões.





O treinador chamou à sessão oito jovens futebolistas da formação - Hugo Cunha (GR), João Oliveira (defesa), Bernardo Sousa (médio), João Silva (defesa), Tomás Silva (médio), Gonçalo Costa (defesa), Tiago Tomás (avançado) e Rodrigo Rêgo (defesa) - num treino em que Battaglia participou nos trabalhos mas sob vigilância médica e Fernando ficou no ginásio, em trabalho de fortalecimento muscular.Segundo informa ainda o Sporting, Jesé Rodríguez e Jovane Cabral realizaram tratamento e ginásio e Renan Ribeiro apenas tratamento. Coates aguarda os resultados dos exames complementares de diagnóstico, que serão realizados no fim do dia de hoje.