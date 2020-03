Silas já rescindiu com o Sporting

Jorge Silas assinou esta tarde a rescisão de contrato com o Sporting. O agora ex-técnico leonino já está oficialmente livre.





O processo foi condicionado pela operação 'Fora de Jogo', da Autoridade Tributária, que implicou buscas à SAD do Sporting, mas acabou por ser concluído rapidamente durante a tarde.Comonoticiou, Silas receberá os salários até ao final da época. O técnico abdica de uma cláusula do contrato que lhe permitia receber os vencimentos da próxima época se deixasse o clube antes do final da temporada.Silas acertou o acordo de saída do Sporting com Frederico Varandas e Hugo Viana ainda antes do jogo de terça-feira em Famalicão.