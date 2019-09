Silas já trabalhou com o grupo todo

Jorge Silas trabalhou esta manhã com a totalidade do plantel do Sporting. O novo treinador dos leões, que já tinha estado com alguns jogadores na véspera, deu assim continuidade à preparação da visita ao Aves, na próxima segunda-feira.Relativamente aos lesionados, o Sporting informa que Stefan Ristovski foi integrado na primeira fase dos trabalhos desta manhã, tendo cumprido mais uma etapa no processo de recuperação.O departamento médico comunicou ainda que, depois dos exames complementares, foi diagnosticada a Rodrigo Battaglia uma contusão no joelho direito - problema alheio à lesão que obrigou a uma longa paragem do argentino.Fernando continua integrado no programa de readaptação ao esforço.O Sporting volta a treinar amanhã, sendo que às 13h00 Silas vai comparecer na sua primeira conferência de imprensa de antevisão de um jogo pelos leões.