Silas: «Medo? Zero. Para estar num clube como este não podemos ter medo»

Apresentado, esta sexta-feira, como o mais recente treinador do Sporting, Jorge Silas mostrou-se muito "ambicioso" neste projeto à frente do comando técnico da equipa leonina.Em declarações à comunicação social, o ex-treinador do Belenenses SAD revelou que a sua equipa técnica, composta por Zé Pedro, Rui Nunes, Pedro Alves, Ricardo Dinis e Manuel Ferro não tem "medo", até porque para estar num clube como o Sporting, tem-se de "correr riscos"."À partida, já todos nos conhecem. Somos atrevidos porque somos ambiciosos. A nossa forma de jogar requer de todos, que toda a gente tem de acreditar nela, porque a nossa maneira de jogar é arrojada. Toda a gente tem de acreditar e acho que toda a gente vai acreditar. Nós, medo? É zero. Nós não temos medo. Para estarmos num clube como este não podemos ter medo. Nós sabemos que temos de correr riscos. Os jogadores é que tem de gostar da forma de jogar e acredito que vão gostar", afirmou o técnico de 43 anos.Na quinta-feira, depois da derrota (1-2) com o Rio Ave, na 1.ª jornada da Taça da Liga, Leonel Pontes, técnico que comandou os leões após a saída de Marcel Keizer, afirmou que não conseguia "fazer milagres". Na apresentação, Silas não quis seguir o discurso do técnico madeirense."Uma coisa que nunca vão ouvir de mim é que não acredito nos jogadores. Milagres? Com esta equipa? Com estes jogadores? Eles é que fazem os milagres. Os jogadores têm uma história, se estão aqui é porque têm uma história. Com a qualidade que eles têm? Por alguma razão eles estão aqui. Em outros tempos, estiveram certamente num nível muito forte para estarem aqui. Não acredito que sejam preciso milagres. Eu acredito no trabalho, o Leonel não teve tempo suficiente. Sinto que é preciso ouvir os jogadores e perceber aquilo que eles querem realmente fazer. É preciso trabalhar e fazê-lo todos juntos", finalizou.