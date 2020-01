Silas: «Não acho que o V. Setúbal tenha apresentado uma equipa de m...»

Silas considera que o V. Setúbal se apresentou bem diante do Sporting, que venceu os sadinos por 3-1 no Bonfim, na sequência da virose que afetou grande parte do plantel sadino.





"Acho que o próprio jogo responde sobre isso. Viram como os jogadores do Vitória correram, isso já diz do que foi o jogo. Em momento algum senti facilidades do Vitória. Não acho que o Vitória tenha apresentado uma equipa de merda", afirmou o treinador do Sporting em conferência de imprensa na sala de conferência de imprensa do Estádio do Bonfim."[Controlo da partida] Penso que na 1.ª parte não foram só os primeiros 25 minutos, penso que controlámos o resto. Na 2.ª parte tivemos uma oportunidade para fazer o segundo golo, fizemos confusão entre o passe curto e o passe lento, algo que eu tinha pedido no intervalo, que era fazermos mais passe curto. É diferente e nós não percebemos isso. Depois, o Vitória começou a acreditar, tem bons jogadores e fez um bom jogo. Os jogadores que jogaram têm todos muita experiência, portanto acabaram por acreditar e fazer uma boa 2.ª parte e nós, consequentemente, passámos por algumas dificuldades. Penso que mais por demérito nosso do que mérito do Vitória. Depois, acabámos por matar o jogo, uma vez mais, por um grande jogador.""Não posso assegurar nenhuma dessas coisas porque não sei. Já estou a pensar no jogo com o Benfica e estou a pensar usá-lo [Bruno Fernandes].""O Acuña é muito simples: tinha uma pequena mialgia e quatro cartões amarelos. Nada do que se disse foi verdade [arrufo com Hugo Viana]. Desconfiávamos que se o Acuña jogasse aqui não jogava para a semana [frente ao Benfica]. O único que também estava nessa condição era o Sebastián e não vai jogar para a semana. Naturalmente que pensei no cartão, sei como é que o Marcos [Acuña] é, os jogadores do Vitória também sabem, vive muito o jogo e mesmo que não tivesse a mialgia não iria jogar. O Sebastián já sabemos que não vai jogar, temos mais jogadores, mas preferíamos ter todos.""Não sei, ainda tem tempo para recuperar.""Senti que jogaram bem. Jogaremos sempre para ganhar. Depois, durante a semana não senti que estivessem cabisbaixos e a prova disso mesmo foi a primeira parte que fizemos. Quando começámos a facilitar, foi quando sentimos dificuldades.""Você não pode ter sensações, tem de ouvir aquilo que eu digo. Não achei, muito pelo contrário, que houvesse facilidades no jogo. O Vitória jogou melhor na 2.ª parte do que aquilo que demonstrou na 1.ª, se estivessem fragilizados fisicamente, seria ao contrario. Não senti facilidades nesse aspeto, mas sim dificuldades e fizeram um jogo melhor que nós até na 2.ª parte", finalizou.