Silas: «Não descarto o segundo lugar»

O Sporting está a 19 pontos do primeiro lugar, em quarto, com Famalicão, FC Porto e Benfica à sua frente, mas Silas não atira a toalha ao chão e promete tudo fazer para os leões chegarem ao segundo lugar. Na antevisão do jogo com o Marítimo - amanhã, às 21 horas, em Alvalade -, o técnico falou ainda de Bruno Fernandes e da 'estrelinha' da sorte que tem faltado à sua equipa.





"Vamos jogar em casa, diante dos nossos adeptos, vamos procurar criar situações e finalizá-las. O Marítimo tem uma boa equipoa, vem de 6 jogos sem perder, mas achamos que temos argumentos para vencer.""Não acho que uma coisa esteja ligada à outra. Não acho que as nossas exibições tenham sido más; ao nível de resultados falhámos muitos golos, sobretudo com o FC Porto e o Benfica, e o Bruno participou nesses jogos. Tem a ver com eficácia. Uma coisa é fazer golos e quando não se faz a exibição passa a ser outra porque se perdeu. Ninguém se lembra do que aconteceu contra o FC Porto mas eu sei, porque analisei o jogo, que não merecíamos ter perdido, tal como contra o Benfica. Não tem a ver com o Bruno mas sim com o facto de metermos a bola lá dentro ou não""Ele está sempre muito disponível para trabalhar. Pode andar mais ansioso mas não notei. Está muito focado no treino, no jogo, eu falo muito com os meus jogadores e ele é um dos que se envolve mais nesses aspeto. Acho que vai jogar e vai jogar bem de certeza absoluta.""Não devemos pensar já na próxima temporada porque ainda temos algumas metas. Temos a Liga Europa, acreditamos que podemos passar à 2ª fase; há a segunda volta do campeonato para jogar e eu não descarto o segundo lugar. Não faço questão de começar já a pensar na próxima temporada. Eu fui contratado até ao final da época, não fui contratado para 3 ou 4 anos. Aceitei, não estamos a enganar ninguém, o compromisso é até ao final da temporada. Vamos jogo a jogo, ainda temos o objetivo de passar o Famalicão e de apanhar o FC Porto, são objetivos que queremos tentar cumprir.""O Rúben é um grande treinador e a estrelinha também se procura e se trabalha. Haverá uma altura em que poderá não ter esta pontinha de sorte, mas há muita coisa ali que não é só sorte. É trabalho, não só dele - do Ricardo Sá Pinto também - o Rúben aproveitou muita coisa boa. Tem faltado a estrelinha ao Sporting - com o Benfica e com o FC Porto, por exemplo, faltou - mas temos feito muitas coisas bem. Haverá muitos jogos em que o Sp. Braga e o Rúben vão fazer muitas coisas bem e não vão ganhar. No Dragão o FC Porto falhou dois penáltis, é difícil explicar depois o resultado pela parte do Sérgio, não é verdade? Mas o futebol é assim.""Teremos mais tempo de trabalho. Nesse jogos estaremos mais preparados. Acho que vamos perder poucos pontos."