Silas: «Não poderíamos hipotecar o resto da nossa época por causa de um jogo»

O Sporting perdeu (3-0) na deslocação ao terreno do LASK Linz, em jogo a contar para a última jornada do grupo B da Liga Europa, num encontro em que os leões promoveram nove alterações relativamente ao último jogo com o Gil Vicente.





"Fomos a única equipa que ganhou a esta equipa. O PSV Eindhoven veio aqui e perdeu por 4-0, e não estava com menos um. Portanto, sabíamos que ia ser um jogo difícil de ganhar, independentemente da equipa que apresentássemos. Também estávamos debilitados pela suspensão [de Bruno Fernandes]e por algumas dificuldades físicas na equipa, sabíamos que ia ser sempre difícil", afirmou o treinador do Sporting, na zona mista.

Sente que perdeu uma oportunidade para ser cabeça de série?

"Também ninguém nos garante que nós ganharíamos com os jogadores todos. A verdade aqui é: Bruno castigado, Mathieu limitado, Wendel e Doumbia com um risco de lesão elevado. Não poderíamos hipotecar o resto da nossa época por causa de um jogo. Queríamos vir aqui e ganhar, mas há outras coisas em que temos de pensar, não podemos pensar só num jogo. Essa é a realidade. O nosso plantel é este, de qualquer das maneiras, nós temos bons jogadores, bons profissionais que merecem ganhar e jogar. Nós apresentamos uma equipa e jogadores do Sporting, não estou a perceber qual é a polémica. Nós não podemos pensar o seguinte: 'ah, vamos apostar na formação' e não estamos dispostos a correr riscos? Meus amigos, então não se aposta na formação. Isso é uma mentira então. A nossa ideia é esta, de dar oportunidade aos jovens. Quando é que vamos dar? Em jogos que haja tensão? Não, mas sim em jogos competitivos, que eles não tenham pressão para não poder errar e não fiquem marcados."

Expulsão de Renan Ribeiro condicionou?

“Claramente que sim. Há penalidade, não se expulsa. Ele queria jogar a bola, portanto não devia ser expulso."

"Não estou aqui para falar do mercado. Estou para falar de jogadores que estão aqui, não dos que não estão. Estou contente com os meus jogadores", concluiu.