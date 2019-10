Silas: «Não precisamos de heróis, mas sim de uma equipa. Vai demorar, mas vamos conseguir»

Por força dos regulamento da Taça de Portugal, Jorge Silas não foi autorizado a fazer a análise da, em Alverca, dentro do recinto, devido ao facto de não possuir o nível IV de treinador, tendo comentado a surpreendente eliminação da prova rainha fora do estádio."A eficácia foi importante, mas não foi só isso. Fizemos 22 remates e nenhum golo, isso não é muito normal. Mas há outra parte que tem a ver com o facto de alguns jogadores não terem estado connosco durante a semana e não terem trabalhado aquilo que queremos trabalhar. A segunda parte foi pior do que a primeira, porque houve alguns posicionamentos que não foram cumpridos", analisou o treinador do Sporting.Apesar do desaire, Silas acredita que houve ilações positivas a tirar do duelo frente ao emblema ribatejano, principalmente "na forma como saiu desde trás", afirmando que a equipa leonina não precisa de "heróis" para sair da atual crise de resultados."Nós não precisamos de heróis, mas sim de construir uma equipa. Uma equipa demora a construir, eu sei que demora a construir, mas queremos resolver os problemas como equipa, e não com individualidades. Vamos conseguir implementar isso de certeza absoluta. Vai demorar, mas vamos conseguir", frisou.Questionado sobre a visível contestação dos adeptos no final do encontro, o treinador do Sporting foi perentório: "Os adeptos estão desiludidos e com razão. Temos de aceitar a crítica quando ela é merecida e é merecida. Mas não vamos deixar influenciar-nos".