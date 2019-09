Silas: «Não troco um mês de jogador por todos os cursos do Mundo»

O presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol criticou o facto de Frederico Varandas ter contratado Silas para assumir o comando do Sporting,, mas o técnico aproveitou a conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Aves para responder a José Pereira."Duas coisas importantes: sou sócio com quotas em dia da associação que o senhor José Pereira preside e joguei futebol durante 30 anos, pelo que tirei o 2º nível do curso quando foi possível. O 3.º ainda não consegui porque era preciso treinar durante dois anos no Campeonato Nacional para poder inscrever-me. Se troco um mês de jogador por todos os cursos do Mundo? Não! Vou preocupar-me com o quê? Quando deixarem tirar tiro. O problema não é eu não querer, mas sim o facto de não me deixarem formar", salientou.E prosseguiu: "O José Pereira já se tinha manifestado sobre isso quando fui para o Belenenses. Eu contrapus com os argumentos que estou a apresentar agora. Ele já anda a falar nisto há muito tempo e é preciso ter cuidado porque sou sócio pagante de uma associação que está também para me defender.""Nunca pensei acabar a carreira e poucos meses depois estar a treinar na 1ª Liga. E 20 meses depois tenho uma oportunidade num clube como o Sporting, sinto que as coisas são muito trápidas. Se estou preparado? Estou, disso não tenho dúvidas nenhumas. Nenhum treinador passou pelo que passei no Belenenses e pelo desafio que foi. Acho que nos saímos bastante bem, gostamos de desafios e acho que aqui também nos vamos sair bem", finalizou o técnico dos leões.