Silas: «O mais importante era ganhar. Aproveitámos muita coisa boa que estava feita»

Silas conseguiu estrear-se no banco do Sporting com uma vitória frente ao Aves, por 1-0 . E como o próprio admitiu, hoje o mais importante era mesmo somar os 3 pontos."O mais importante hoje era ganhar. Estamos aqui há dois dias e por isso o mais importante era ganhar. Aproveitámos muita coisa boa que estava feita e implementamos uma ou outra ideia nossa e conseguimos ganhar", afirmou.Acho que no futuro vamos jogar muito melhor. Os jogadores estão com muita fadiga, devido aos muitos jogos e jogam quase sempre os mesmos, já que o plantel não é extenso. O importante era ganhar e não sofrer golos. Quando a equipa não sofre golos, a qualidade individual vem ao de cima", comentou ainda Jorge Silas, na conferência de imprensa.