Silas: «O presidente não me está a enganar e eu não estou a enganar o presidente»

Depois do Sporting ter negado no decorrer da semana que Silas estava de saída do Sporting, foi a vez do treinador dos leões se pronunciar sobre o tema. Questionado este sábado, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense, se quer ou não continuar em Alvalade, Silas explicou.





"Temos um acordo que era até ao final da temporada. Aqui ninguém engana ninguém. Tenho uma relação franca com o presidente. No final da temporada e depois pensamos no que fazer. Aí sim, tomamos decisões. Estamos orgulhosos de representar o Sporting mesmo que seja só até ao final da temporada. Não temos mais expectativas do que iso. Só pensamos em melhorar a equipa e ganhar todos os jogos. Não faz sentido pensar nisso quando temos jogos importantes, temos tanta coisa para pensar todos os dias que não vale a pena pensar no que vai acontecer em junho. Só penso no Portimonense, não estamos a enganarmo-nos; O presidente não me está a enganar e eu não estou a enganar o presidente. Agora não faz sentido falar sobre isso. Eu não estou aqui agarrado a nada e o Sporting não está agarrado a mim. É muito fácil para chegar a acordo comigo", afirmou.E prosseguiu: "A minha continuidade não depende só de fazer uma boa campanha na Liga Europa e chegar ao terceiro lugar [na Liga]. Não depende só disso da minha parte e acho que do clube também não. Vai depender de uma conversa e da partilha de pontos de vista".