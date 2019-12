Silas, o regresso de Neto, o toque de Doumbia e o "sucessor de Rui Patrício"

Silas garante que o Sporting está preparado para as dificuldades que o Santa Clara possa causar no jogo de amanhã (às 19 horas) da 14.ª jornada da Liga NOS. Em conferência de imprensa este domingo, o treinador dos leões falou ainda do estado anímico dos seus jogadores, do regresso (esperado) de Neto, bem como da gestão que levou a cabo no jogo da Liga Europa com o LASK Linz e a corrida aos lugares cimeiros da Liga NOS "É um exemplo bom de estabilidade de uma equipa técnica. Foi uma aposta segura e correta da administração e vê-se uma equipa consistente""Só para final de janeiro ou fevereiro. Espero que seja rápido. O nosso plantel não é extenso e ele é um jogador importante para nós. Primeiro tem de recuperar a nível clínico, depois físico, mas não consigo fazer uma previsão de quando estará a 100%"."Doumbia tem um toque, mas consegue gerir; se tivesse feito os sete jogos seguidos em 21 dias, não sei se conseguia. Wendel está melhor. Ao nível físico estamos na máxima força - não estávamos para o LASK -, mas agora estamos. À exceção do Neto e Jovane, não há impedimentos""Estavam um bocado em baixo quando chegámos. Havia alturas nos jogos em que a ansiedade voltava ao de cima se não marcássemos cedo. Ainda sinto ansiedade uma ou outra vez mas muito menos""O Max tem muito potencial senão não tínhamos apostado nele, mas Renan também tem. Não posso dizer qual deles poderá ser o substituto de Rui Patrício, até porque foi uma figura maior do Sporting, como foi o Damas. O Max tem tudo para vir a ser, mas tem muito que trabalhar, aprender, crescer. Tem muitas experiências para viver e muitos erros para cometer, mas gostamos muito dele como de Renan"