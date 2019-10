Silas: «O Sporting não devia ter acabado com a equipa B»

Silas aplaude a decisão do Sporting de fazer regressar a equipa B. O treinador considera que os jogadores jovens terão mais margem para evoluir e assim progredirem até à equipa principal."O Pedro Mendes foi promovido pelo Leonel mas dei continuidade porque acho que tem características que nos podem ajudar muito. O Rodrigo fui eu mas qualquer outro treinador teria apostado nele, pela sua qualidade. Há mais alguns jogadores nos sub-23 que num futuro próximo nos podem ajudar", começou por dizer, quando inquirido sobre os mais jovens."O Sporting não devia ter acabado com a equipa B; o Campeonato de Portugal e a 2.ª Liga são competições muito competitivas, que permitem a estes jogadores jovens evoluir mais rápido. Para que possamos ter mais Mateus Nunes, mais Rodrigos e Pedro Mendes. É um tema que já estava a ser pensado antes de eu chegar. Não devia ter acabado, acho que só o Marítimo nunca acabou com a equipa B e já tirou proveito disso com jogadores e treinadores. Os clubes que têm a possibilidade de terem três equipas, as equipas A tiram proveito disso", acrescentou Silas.