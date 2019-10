Silas: «Obrigado sportinguistas pelo apoio»

Como Silas viveu o seu primeiro jogo em Alvalade pelo Sporting



Jorge Silas deixou esta sexta-feira uma mensagem aos adeptos. O treinador partilhou uma imagem no Instagram com a mensagem: "Tempo de trabalhar, obrigado sportinguistas pelo apoio".Silas somou quinta-feira o segundo triunfo em dois jogos à frente do Sporting. Depois de o Aves , os leões bateram o Lask Linz por 2-1, em jogo da Liga Europa.Silas sentou-se no banco como adjunto e no final Emanuel Ferro analisou o jogo:"O nosso objetivo era ganhar e conseguimos fazê-lo. Houve uma mobilização na segunda parte, da equipa e dos adeptos, e dessa forma conseguimos marcar dois golos".